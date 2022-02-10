İsrail'in "firar girişimi engellendi" açıklaması Filistinli tutuklular tarafından yalanlandı

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev'in "Filistinli bazı tutukluların Ramallah yakınlarındaki yüksek güvenlikli Ofer Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçma girişimlerinin engellendiği" şeklindeki dünkü açıklamasının ardından, Fetih, Hamas, İslami Cihad ve diğer gruplara mensup Filistinli tutukluların ıslak imzalarının bulunduğu bir bildiri yayımlandı.

İsrail'e bağlı hapishane yönetimlerinin Filistinli tutuklulara dayattığı uygulamalar karşısında tansiyonun yükseltilmeye devam edileceği kaydedilen açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi, üzerinde oynama yaptığı bir fotoğraf karesiyle Ofer Hapishanesi'nden kaçmayı planlayan tutukluların olduğunu söylüyor. Ancak bu tümüyle yalan." ifadelerine yer verildi.

İsrail hapishanelerinde alınan tüm karar ve uygulamaların Gilboa Hapishanesi'nden kaçış olayını soruşturmakla yükümlü komiteyi "başarılı gösterme" girişiminden ibaret olduğu kaydedilen açıklamada, Filistinli tutukluların başlattığı intifadanın 5. gününde de devam ettiği ancak İsrail Hapishaneler İdaresinin tutuklulara yönelik baskıcı uygulamalarını arttırdığı belirtildi.

Cezaevi görevlilerinin yakın zamana kadar Ofer Hapishanesi'ndeki çocukları darbetmekle suçlandığı açıklamada, Filistin'in tüm bölgelerinde tutukluların intifadasına destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluş ve örgütlere de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumunu yakından takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail Hapishaneler İdaresinin uygulamalarının protesto edildiği kaydedilerek, yarın için İsrail'deki tüm hapishaneler ile Filistin topraklarında "öfke günü" ilan edildiği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın dün Kamu Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev'den aktardığı haberinde, Filistinli bazı tutukluların, Ramallah Ofer Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmaya çalıştığı ancak gardiyanların tutukluların kaçışını engellediği ifade edilmişti.

Haaretz gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de 7 Şubat'ta Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli bir tutuklunun dolabında elle çizilmiş firar planı bulunduğu iddia edilmişti.