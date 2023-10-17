İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11. gününde

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi.

Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynakların aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in, savaş uçakları, gemileri ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarının gece devam ettiğini aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde bir eve saldırı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından şiddetle bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu.

WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Nablus kentine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu kentin doğusundaki Mesakin Şabiye Mahallesi sakinlerinden Semir Mahmud Abdulkadir Sabra karnından vurularak yaşamını yitirdi.

Haberde olaya ilişkin daha ayrıntılı bilgi verilmedi.

Buna göre, Sabra'nın ölümüyle 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu ölen Filistinlinin sayısı 61'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda 60'tan fazla Filistinli öldü

İsrail güçleri, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, hava saldırıları ile başta Mısır sınırındaki Refah kenti ve Han Yunus olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok noktasını hedef aldı.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneyinde Mısır sınırı yakınında bulunan Refah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus kentindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 25'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar Nasır Tıp Kompleksi'nde tedavi altına alındı.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise evde bulunanlardan 8 kişi öldürüldü.

Gazze'nin batı kesiminde Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombardımanda, biri gazeteci 2 kişi yaşamını yitirdi, ailenin diğer fertleri ise yaralandı.

Gazze'nin orta ve batı kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kamplarına da İsrail savaş uçaklarıyla saldırılar düzenlendi. Saldırılarda can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra büyük maddi hasar oluştu.

İsrail, ülkenin güneyinden yaklaşık 500 bin vatandaşını tahliye ettiğini açıkladı

İsrail yönetiminin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze çevresinden yaklaşık 500 bin İsrailliyi tahliye ettiği belirtildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, gelişmelere dair yabancı medyaya brifing verdi.

Conricus, Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısından bu yana yaklaşık yarım milyon İsraillinin evlerini terk ettiğini söyledi.

Bunların İsrail'in güney bölgesinden tahliye edilenler olduğunu kaydeden Conricus, ​​Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan sınırına yakın 20'ye yakın yerleşim yerinin de savaş nedeniyle boşaltıldığını ifade etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1309 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 60 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.