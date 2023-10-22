İsrail'in Gazze'ye saldırısında 16. Gün son durum

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin, Tubas ve Nablus kentlerine düzenlediği baskın ve saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, gece boyunca İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı güncellendi.

Buna göre, Cenin Mülteci Kampı'nın Ed-Demc Mahallesi'nde bulunan El-Ensar Camisi'ne düzenlenen saldırıda 1 kişi daha öldü ve Cenin'de ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Tubas kentine düzenlenen baskında başından vurulan Adnan Cihad Beni Avde (19) hayatını kaybetti.

Nablus yakınlarındaki Asker Mülteci Kampına düzenlenen baskında ise Malik Cemil Şarkavi (26) yaşamını yitirdi.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 89'a yükselmiş oldu.

İsrail ordusu ile İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından daha önce yapılan ortak yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nın Ed-Demc Mahallesi'nde bulunan El-Ensar Camisi'nin İsrail uçaklarınca bombalandığı ifade edilmişti.

Caminin altından geçen bir tünelin tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, tünelde, geçen aylarda düzenlenen bir dizi saldırıdan sorumlu olan Hamas ve İslami Cihad ortak hücresinin bulunduğu aktarılmıştı.

Gazze'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında artan dozda bir gerilim yaşanıyor. İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlar düzenleyip Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlarda çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.

CENİN'DE CAMİ BOMBALANDI

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu ile İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nın Ed-Demc Mahallesi'nde bulunan El-Ensar Camisi'nin İsrail uçaklarınca bombalandığı ifade edildi.

Caminin altından geçen bir tünelin tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, tünelde, geçen aylarda düzenlenen bir dizi saldırıdan sorumlu olan Hamas ve İslami Cihad ortak hücresinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu hücrenin yakın bir zamanda başka bir saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, camiye yönelik saldırıda 1 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı dile getirildi.

Filistin Kızılayının Cenin Sorumlusu Mahmud es-Sadi ise Filistin Haber Ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda, kimliği henüz belirlenemeyen 1 Filistinlinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 86'ya yükselmiş oldu.

İsrail'in Batı Şeria'da belirlediği hedefleri savaş uçaklarıyla vurması alışıldık bir durum değil. Bu türden bir saldırı yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk defa 3 Temmuz 2023'te gerçekleşmişti.

İsrail ordusu, 3 Temmuz gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin, Cenin kentinde ve Cenin Mülteci Kampı’nda iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirmişti.

HAN YUNUS'TA 12 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, çoğu ağır 17 kişi de yaralandı.

Bölgedeki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un El-Celal Caddesi'ndeki bir kafeye saldırı düzenledi.

Saldırıda 12 kişi öldü, çoğu ağır 17 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir eve düzenlediği saldırıda da çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail ayrıca, Gazze kentinin güneybatısındaki Ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahallelerine saldırı düzenledi.

Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu, Gazze'den atılan roketlerin ardından, İsrail'in güneyindeki Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında Tövbe Camisi ile Gazze'nin orta kesiminde En-Nusayrat Çarşısı'nı da bombaladı. Nusayrat Çarşısı'na yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

ŞU ANA KADAR 28 CAMİ TAMAMEN YIKILDI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26 caminin tamamen yıkıldığı belirtildi.

İsrail saldırılarında onlarca caminin de kısmen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı kaydedildi.

Bombardımanda Vakıflar Bakanlığı binası, ona bağlı Kur'an-ı Kerim Radyosu binası, Rum Ortodoks Kilisesi gibi bazı sivil noktaların hedef alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda bakanlık çalışanlarından 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarıyla uluslararası hukuku çiğnemeyi sürdürdüğü, camilerin bu saldırılardan büyük pay aldığı ifade edilirken, uluslararası kurumlara "Gazze saldırılarının durması için acilen gerekli adımların atılması ve İsrail'in sivillere, camilere ve kiliselere yönelik suçlarının bedelini ödemesinin sağlanması" çağrısında bulunuldu.