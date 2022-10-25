İsrail: İran'ın Suriye'deki askeri varlığı yüzde 90 oranında bitirildi

Jerusalem Post gazetesinin üst düzey askeri yetkililere dayandırdığı haberde, İsrail'in son yıllarda İran'ın Suriye'ye silah göndermesini, ülkede silah üretimini ve İran'ın bölgedeki silahlı vekilleri aracılığıyla bir üs kurmasını neredeyse tamamen önlediği ifade edildi.

Haber kaynağı askeri yetkililer, 2020'de Irak'ta ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Suriye planlarının İsrail hava kuvvetlerinin "sürekli hava saldırıları sayesinde çöktüğünü" aktardı.

İsrail ve Rusya arasında son dönem Tel Aviv'in Ukrayna'ya silah göndermesi ihtimaline karşı Moskova'dan yükselen tehditlere rağmen askeri kaynaklar, İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları için Rusya ile sağladığı koordinasyonun devam ettiğini paylaştı.

İsrailli yetkililer, İran'ın Suriye'deki askeri yapılanması ve Lübnan Hizbullahı üzerinden kurduğu askeri varlığının yüzde 90'ının İsrail tarafından yok edildiğini savundu.

Haberde, son dönemde Suriye'de İsrail'e atfedilen hava saldırılarının kesilmesinin İran'ın Suriye'ye silah sevkiyatlarına ara vermesinden kaynaklandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, İran'ın Suriye'ye silah kaçırma noktalarına "ağır zarar verdiği" ve İsrail saldırıları sonucu Suriye ordusunun silah üretim kapasitesinin hasara uğradığı aktarıldı.

İsrail, Suriye'ye düzenlediği füze ve hava saldırılarını resmi olarak üstlenmiyor. Suriye'deki Esed rejimi, İsrail'in cuma ve pazar iki ayrı saldırı düzenlediğini iddia etmişti.