'İsrail katil de olsa destekleyeceğiz' mesajı veren ziyaret

İsrail'in bütün katliamlarına ve vahşetine rağmen ABD yönetimi desteğini hiçbir şekilde eksiltmeyeceğini gösterdi.

Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nin bombalanması bile Biden'ın ziyaretini iptal ettirmedi.

Biden, bütün dünyada infiale neden olan İsrail'e destek için bu sabah Tel Aviv'e indi.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile Başbakan Binyamin Netanyahu da uçağın kapısının açılması sırasında hazır bulundu.

Netanyahu ile sarıldığı görülen Biden, tüm İsrail yetkilileri ile tek tek tokalaştı.

ABD Başkanı Biden, İsrail'e destek ziyareti sonrasında Ürdün'de Kral Abdullah, Sisi ve Abbas ile dörtlü zirvede bir araya gelmeyi planlıyordu; ancak Arap liderler Biden ile olan görüşmelerini iptal etti, zirvede de boşa düştü.

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