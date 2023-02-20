İsrail, Kudüs ve Şeria bölgesinde 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Ramallah, Cenin, Beytüllahim ve Tulkerim kentlerinde İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinliler hakkında bilgi verildi.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün İseviye, Er-Ram ve Hizma beldelerinde biri çocuk 4 Filistinliyi gözaltına alındığı aktarılan habere göre, Ramallah'ta 4, Cenin'de 2, Tulkerim'de bir ve Beytüllahim'de ise biri çocuk 2 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.