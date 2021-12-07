"İsrail Lazkiye Limanı'na havadan saldırdı"

Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin savunma bakanlığındaki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 01.23'te Lazkiye Limanı'nı hava saldırısıyla hedef aldığını ileri sürdü.

Can kaybının yaşanmadığı belirtilen haberde, limandaki çok sayıda ticari konteynerde yangın çıktığı savunuldu.

Esed rejimi, İsrail'in 8 Kasım'da Humus ve Tartus'a, 4 Kasım ve 30 Ekim'de Şam'a, 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3 Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği söylenen saldırılar, genellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleşiyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.​​​​​​​