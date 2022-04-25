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İsrail: Lübnan'dan bir roket atıldı

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine bir roket atıldığını duyurdu. Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesi, roketin Sur kentinin güneyinden ateşlendiğini yazdı.

Ortadoğu 25.04.2022, 06:14
İsrail: Lübnan'dan bir roket atıldı

İsrail'den yapılan açıklamada "Az önce, Lübnan topraklarından ülkemizin kuzeyine bir roket atıldığı gözlenmiştir. Roket, açık bir alana düşmüştür" denildi.

Açıklamada, atılan roket nedeniyle bölgedeki uyarı sistemlerinin aktifleştirilmediği kaydedildi.

Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesi, roketin Sur kentinin güneyinden ateşlendiğini yazdı.

#İsrail #Lübnan
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