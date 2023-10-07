İsrail-Lübnan sınırında hareketlilik
Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken Lübnan sınırında da hareketlilik yaşanmaya başladı. Bir grup Hizbullah üyesi motosikletlerle İsrail sınırında devriye atarken ateş altına alındı.
Ortadoğu 07.10.2023, 18:01
İsrail askerlerinin, kuzey sınırındaki Lübnan tarafında Hizbullah bayrağı taşıyan bazı kişilere doğru ateş açtığı belirtildi.
Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kutlamak için sınır bölgesine gelen bir grup motosikletli, Hizbullah bayrakları açarak tur atmaya başladı.
Bunun üzerine İsrail askerlerinin gruba doğru ateş açtığı, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.
#SONDAKİKA— Conflict (@ConflictTR) October 7, 2023
Hizbullah bayrağı taşıyan çok sayıda motosiklet İsrail sınırına ilerliyor. pic.twitter.com/YSVbLY3zvJ
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