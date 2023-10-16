İsrail Meclisinde roketli saldırı paniği

İsrail Meclisi Knesset'te Hamas'ın roketli saldırı düzenlediği haberi üzerine kaçışmalar yaşandı. Vekillerin genel kurulu boşaltarak sığınaklara indiği görüldü.

Ortadoğu 16.10.2023, 18:09
İsrail Meclisinde roketli saldırı paniği

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı aralıksız devam ederken Hamas'ın da yer yer roketli saldırılar gerçekleştirdiği haberleri geliyor. Son olarak roketli saldırı haberi alan İsrail Meclisindeki vekiller sığınaklara kaçışırlarken görüntülendi.

İddiaya göre Hamas'ın yaptığı füze saldırısı nedeniyle başkent Tel Aviv'de sirenler çalmaya başladı, o sırada oturumda olan İsrail meclisi Knesset üyeleri sığınaklara yöneldi.

TEL AVİV'E FÜZE SALDIRISI

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından çatışmalar 10 gündür devam ederken, karşılıklı füze saldırıları da sürüyor. Hamas'ın Tel Aviv'e ve birçok noktaya füze salvosu göndermesinin ardından sirenler çalmaya başladı.

#İsrail Meclisi
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