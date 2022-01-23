İsrail medyasından korkunç "toplu mezar" açıklaması

İsrail'e ait medya organlarının, 1948 Savaşı'nda öldürülen bazı Filistinlilerin gömüldüğü toplu mezarın yerini açıkladığı bildirildi. Mezarın işgal altındaki Filistinin kuzey kesiminde Kaysariyye şehrinde olduğu belirtildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin Haaretz gazetesinden aktardığı habere göre, 1948'de Filistin'de yaşanan Nekbe (Büyük Felaket) olayında Hayfa'nın güneyindeki Et-Tantura köyünün teslim olmasından sonra Filistinlilere yönelik toplu katliamlar gerçekleştirildiği dile getirildi.

Amerikalı yapımcı Alon Schwarz'ın yönettiği ve önümüzdeki hafta internet üzerinden gösterime çıkacak Et-Tantura isimli belgeselde katliama iştirak etmiş bazı İsrail askerlerinin tanıklıklarına yer verileceğine dikkat çekildi.

Gazetedeki haberde, sözü edilen olayda 200 Filistinlinin öldürüldükten sonra bir toplu mezara gömüldüğü ve bu mezarın da şu an Dor kıyısındaki bir otoparkın altında yer aldığı belirtildi.

Toplu mezarın yer aldığı belirtilen alan

Filistinli tarihçiler, 22-23 Mayıs 1948 gecesi gerçekleşen Et-Tantura katliamını daha önce dile getirmişlerdi.

İsrail gazetesi, sözünü ettiği belgeselle ilk kez katliama tanıklık etmiş İsrail askerlerinin tanıklıklarının kamuoyunun gündemine getirileceği gibi katliamda öldürülenlerin gömüldüğü toplu mezarın bulunduğu yerin de ilk kez açıklandığına dikkat çekti.

Mepa News