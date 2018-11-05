Yaptırımlar geri döndü: İsrail memnun, Avrupa endişeli...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisi Likud'un grup toplantısında yaptığı konuşmada, bugün itibarıyla uygulamaya başlanan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci bölümünün başlaması münasebetiyle Başkan Trump'a teşekkür etti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi sebebiyle bugünün "tarihi bir gün olduğunu" söyleyen Netanyahu, "ABD Başkanı Trump'a bu cesur ve önemli kararından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu kararın, istikrar ve barışın yanı sıra güvenliğe de katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a uygulanmaya başlanan yaptırımdan dolayı Trump'a teşekkür ederek, "ABD, tek bir hareketle İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen'e yerleşmesine büyük darbe vurdu. Başkan Trump yine yaptın." cümlelerini kullanmıştı.

"Anlaşma işliyor, korunmalı"

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset ise, İsviçre'nin başkenti Bern'de, İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneğinin (APES) düzenlendiği basın toplantısında konuştu.

Berset, ABD'nin, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararına ilişkin konuştu.

Berset, İsviçre'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmayı her zaman savunduğunu belirterek, "İran anlaşmanın gereğini yerine getirdi. Anlaşma işliyor. Temmuz ayında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştüğümde kendisine anlaşmanın bizim için önemli olduğunu söyledim." dedi.

ABD'nin, İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulama kararı daha önce açıklandığı için sürpriz olmadığını ifade eden Berset, söz konusu yaptırımların gelecekte İran ile işleri daha da zorlaştıracağının altını çizdi.

Berset, İsviçre'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmanın imzalanmasında önemli rol oynadığını, anlaşmanın korunması gerektiğini kaydetti.

İran'dan Birleşmiş Milletler'e mektup

Öte yandan, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymasına yönelik bir mektup gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ikinci paketinin de bugün itibarıyla yeniden uygulamaya konduğunu vurgulayan Khoshroo, bu durumun BMGK kararlarına aykırı olduğunu kaydetti.

İran'ın nükleer anlaşma kapsamında üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Khoshroo, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Hukukun üstünlüğünün muhafaza edilmesi, diplomasinin ve çok taraflılığın korunması için uluslararası toplum, ABD'nin bu sorumsuzca davranışına topyekun tepki vermelidir. BM Anlaşması ve uluslararası hukuk uyarınca BM ve üye ülkeler, bu yanlış eylemlere karşı direnmeli ve ABD'yi sorumlu tutmalıdır."

ABD'nin ikinci aşama yaptırımları bugün başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girmişti. ABD Hazine Bakanlığının verdiği 180 günlük sürenin dolmasıyla ikinci aşama yaptırımlar ise bugün itibarıyla başlamış oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta konuya dair yaptığı açıklamada, yaptırımların İran'ın ekonomisini hedef aldığına dikkati çekmiş ve özellikle enerji, bankacılık, lojistik, sigorta şirketleri gibi alanları kapsayacağını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugün, İran'a uygulanacak ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 22:56