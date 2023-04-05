İsrail neden Kudüs'ü istiyor, Kudüs'ten veya Filistinlilerden ne istiyor soruları yıllardır merakla sorulup duruyor. Son olarak İsrail güçleri Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya askerleriyle baskın düzenleyerek yüzlerce Müslümanı gözaltına aldı. Filistin'de bir kez daha gerilime neden olan baskınlara Türkiye'den de tepik gösterildi. Dünyanın dikkati bir kez daha bölgeye çevrilmişken konuya yeni yeni aşina olmaya çalışanlar ise İsrail neden Kudüs'ü istiyor sorusunun cevabını arıyor.

İSRAİL NEDEN KUDÜS'Ü İSTİYOR?

İsrail, Kudüs'ü tarihi ve dini önemi nedeniyle istemektedir. Kudüs, hem Museviler hem de Müslümanlar için kutsal bir şehirdir. Yahudilikte, Kudüs, Davud ve Süleyman'ın tapınaklarının inşa edildiği yerdir ve Tanah'ta çok sayıda kez bahsedilir. İslam'da ise Kudüs, Hz. Peygamberin Miraç adı verilen manevi yolculuğunun son durağıdır ve bu nedenle İslam için de büyük bir öneme sahiptir.

İsrail, 1967 Altı Gün Savaşı'nda Doğu Kudüs'ü ele geçirdi ve daha sonra şehrin tamamını İsrail toprağı olarak ilan etti. Ancak, bu adım uluslararası toplumda tartışma yaratmış ve birçok ülke, Doğu Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edildiği gerekçesiyle İsrail'in egemenliğini tanımamaktadır. Bununla birlikte, İsrail, Kudüs'ü başkent olarak kabul etmektedir ve bu konuda kararlıdır.

Kudüs sorunu, İsrail ve Filistin arasındaki uzun süredir devam eden çatışmanın önemli bir unsuru olmuştur. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü gelecekteki bağımsız devletleri olan Filistin'in başkenti olarak görüyorlar ve İsrail'in bu bölgeden çekilmesini talep ediyorlar. Ancak, İsrail bu talebi reddediyor ve Kudüs'ü bölünemez bir şekilde kendi egemenliği altında tutmaya devam etmek istiyor.

KUDÜS'ÜN TARİHİ ÖNEMİ NEDİR?

Kudüs'ün tarihi önemi, çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Kudüs, hem Yahudiler hem de Hristiyanlar hem de Müslümanlar için büyük bir kutsal şehir olarak kabul edilmektedir.

Yahudiler için, Kudüs, İsrail Krallığı'nın başkenti ve İkinci Tapınak'ın bulunduğu yerdir. Yahudilikte, Kudüs, Tanrı'nın seçilmiş halkı olan İsrailoğulları için önemli bir yerdir ve İbrani Kutsal Kitabı Tanah'ta birçok kez bahsedilir.

Hristiyanlar için, Kudüs, İsa Mesih'in yaşamı, ölümü ve dirilişiyle ilgili önemli olayların gerçekleştiği yerdir. Kudüs, İsa'nın çarmıha gerildiği, mezara konulduğu ve üçüncü gün dirildiği yerdir. Hristiyanlıkta, Kudüs, İsa'nın mesihliği ve kurtuluşu getirdiği yer olarak kabul edilir.

Müslümanlar için ise, Kudüs, peygamber efendimizin Miraç adı verilen manevi yolculuğunun son durağıdır. İslam'da, Kudüs, ilk kıble yönü olarak da kabul edilmiştir. Mescid-i Aksa, İslam'ın üçüncü en kutsal mabedi olarak kabul edilir ve bu nedenle Müslümanlar için Kudüs büyük bir öneme sahiptir.

Tarihi boyunca, Kudüs pek çok kez farklı krallıkların, imparatorlukların ve devletlerin egemenliği altında kalmıştır. Kudüs, günümüzde de İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların merkezinde yer almaktadır ve uluslararası toplumun dikkatini çekmektedir.