"İsrail olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi"

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen ABD Başkanı Joe Biden (solda), İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (sağ 2) ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'de Binyamin Netanyahu başkanlığındaki İsrail savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın katıldığı toplantıda konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "bunun farklı türde bir savaş olacağını çünkü Hamas'ın farklı türde bir düşman olduğunu" söyledi.

Rehineleri Gazze Şeridi'nde çıkarmak için ABD'yle birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Netanyahu, "Zafere giden yol uzun ve zorlu olacak" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden ise toplantıda, "Yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Siz halkınızı savunmaya çalışırken biz de İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı ayrıca, "Masum sivillerin daha fazla trajedi yaşamasını önlemek için İsrail'le ve bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini" belirtti.

Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz katıldı.

Biden, İsrail'de temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında İsrail devletinin dünyadaki Yahudi insanlar için güvenli bir yer olarak kurulduğunu söyleyerek, "Bunun için kuruldu, eğer İsrail olmasaydı, mevcut olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi." dedi.

İsrail'in Yahudiler için yeniden güvenli bir yer haline gelmesi gerektiğini söyleyen Biden, "Ben size söz veriyorum bunun olması için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız." diye konuştu.

Biden, 75 yıl önce, kuruluşundan 11 dakika sonra ABD Başkanı Harry Truman'ın İsrail'i ilk tanıyan devlet olduğunu aktararak, "Onların yanında olduğumuzu o zaman göstermiştik şimdi de bunu göstereceğiz." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in sadece güçleriyle ölçülen devletler olmadığını, örnek olmasıyla da güç sağlayan ülkeler ve devletler olduğunu belirten Biden, "Bir yolu takip ediyoruz, bir yol izliyoruz ki İsrail ve Filistin halkları bir arada onurlu bir şekilde yaşayabilsinler. Bunun için iki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz ki komşularıyla yaşayabilsinler. Benim hedefim bu, amacım bu." şeklinde konuştu.