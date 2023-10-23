İsrail ordu sözcüsü: Karadan Gazze'ye girdik

İsrail ordusu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kara kuvvetlerinin Gazze'de bulunan İsrailli rehineler için Gazze Şeridi'ne gece boyunca sınırlı baskınlar düzenlendiğini söyledi.

İsrail ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari brifingde Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sırasında toplamda 222 kişinin rehin alındığının doğrulandığını söyledi.

İsrail ordu radyosu ise İsrail'in karadan saldırı için Amerikan askerlerini beklediğini duyurmuştu.