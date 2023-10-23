İsrail ordu sözcüsü: Karadan Gazze'ye girdik
İsrail ordu sözcülüğünde yapılan açıklamada, karadan Gazze'ye giriş yapıldığı ileri sürüldü.
Ortadoğu 23.10.2023, 13:11
İsrail ordusu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kara kuvvetlerinin Gazze'de bulunan İsrailli rehineler için Gazze Şeridi'ne gece boyunca sınırlı baskınlar düzenlendiğini söyledi.
İsrail ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari brifingde Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sırasında toplamda 222 kişinin rehin alındığının doğrulandığını söyledi.
İsrail ordu radyosu ise İsrail'in karadan saldırı için Amerikan askerlerini beklediğini duyurmuştu.
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