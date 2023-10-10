İsrail ordusu: Baskın yapan 1500 Filistinli öldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşimlerde İsrail güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından şu ana kadar en az 1500 Filistinli silahlı unsurun cesedini bulduklarını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, Filistinli silahlı unsurların 7 Ekim'de sızdığı Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim birimlerinde İsrail güçleriyle yoğun çatışmaların ardından 1500 Filistinli silahlı unsurun cesedinin bulunduğunu söyledi.

Filistinli gruplar ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, daha önceki açıklamasında Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail yerleşim yerlerine yaklaşık 1000 Filistinli silahlı unsurun sızdığını değerlendirdiklerini açıklamıştı.

İsrail 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onayladı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onayladığı belirtildi.

Haberde, bu adımın "uzun bir askeri harekat gerçekleştirileceğini" gösterdiği kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca yurt dışından yüzlerce yedek askerin de seferberliğe katıldığını açıkladı.

İsrail ordusu öldürülen 124 İsrailli askerin kimliğini açıkladı

İsrail ordusunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarıyla çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen ve kimliğini açıkladığı asker sayısı 124'e yükseldi.

Ordu, yaptığı açıklamada çatışmalarda öldürülen 38 yeni er ve subayın kimlik ve rütbelerini paylaştı.

Yeni duyurulan 38 kişiyle beraber kimliği açıklanan asker sayısının 124'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.