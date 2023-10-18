İsrail ordusu: Hastanenin garajını bombaladık

Dünya İsrail'in Gazze'de neden olduğu insanlık dışı soykırımı seyrediyor.

İsrail, batılı büyük devletlerin verdiği destekten aldığı cesaretle ne hukuk ne de ahlak dinliyor.

Son olarak Gazze'de bulunan El Ehli Hastanesi'ni bombaladı.

Hastanede bulunan yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Yapılanlar bir anda infiale neden olunca ise İsrail çelişkili açıklamalar yapmaya başladı.

İşte İsrail'in katliam sonrası yaptığı o çelişkili açıklamalar:

1 -Katliamın ardından konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari saldırı hakkında, "Buraya gelmeden önce Gazze birimiyle olay hakkında görüştüm. Elimizde tüm detaylar yok. Olaya dair detaylara bakıp ne olduğunu öğrenecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz." dedi.

2 - Ordu Sözcüsü, Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlendiğini belirterek "Hamas tarafından başarısız roket atma girişimleri ve yalan haber dolaşıma sokma çabaları olduğunu" savundu.

3 - İsrail Ordusu Uluslararası Sözcüsü Yarbay Richard Hecht, de "Hastanenin garajını bombaladık ama hastaneye doğrudan isabet olmadı." dedi.

HAMAS'TAN SERT TEPKİ: BUNLARIN CİBİLLİYETİ BUDUR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tartışma yaratan çıkışına yanıt veren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir. Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir" ifadelerini kullandı.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti. Abbas, "Gazze'deki Baptist Hastanesine yapılan saldırı İsrail tarafından işlenmiştir. Bu affedilmeyecek bir suçtur. İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bundan dolayı cezalandırma ve sorgudan kaçmalarına izin vermeyeceğiz. İsrail'in hesaba çekilmesini ve halkımızın uluslararası bir koruma altına alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.