İsrail'den 'İran'ı vurma' açıklaması

Genelkurmay Başkanı Kochavi nükleer anlaşmanın maddelerinde sıkılaştırma yapılsa bile geri dönüşün hem operasyonel olarak hem de stratejik olarak bir hata olacağını belirtti. İran'ın nükleer programını sürdürmesine izin vermenin kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu belirten Kochavi, bunun bölgede bir nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının hemen ardından hem İran hem de İsrail nükleer anlaşma konusunda Beyaz Saray üzerinde baskı kurma çalışmalarına başladı. İranlı liderler Biden'ın harekete geçmesi için sonsuza kadar bekleyemeyeceklerini açıklamıştı.

2015 yılında İran ve batılı ülkelerle imzalanan anlaşma ,Tahran yönetiminin nükleer programı sınırlandırması ve denetime açması karşılığında ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Anlaşmaya başından beri karşı çıkan İsrail, anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemeye yetecek kadar önleyici maddeler içermediğini savunuyor. Tel Aviv, bu nedenle Trump yönetiminin 2018 yılında anlaşmadan çekilme kararını memnuniyetle karşılamıştı.

Biden ise bazı değişikliklerle anlaşmayı yeniden aktif hale getirmek istediğini açıkladı.

Kochavi de yükselen riskler nedeniyle İsrail ordusunun gerektiğinin tek başına saldırmaya hazırlıklı olacağını söyledi. Halihazırdaki planlara ek olarak yeni operasyon planları hazırlanması emri verdiğini belirten Kochavi bu yıl içerisinde tamamlanacak planları uygulamaya sokup sokmama kararının politikacılara ait olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 16:57