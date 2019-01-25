İsrail seçimlerinde yeni bir parti Etiyopyalıları temsil edecek

İsrail'de Etiyopyalıları temsilen kurulan yeni göçmen partisi kaydedildi.

Etiyopya halkını temsil eden yeni bir parti resmen Nisan ayında yapılacak ulusal seçimler yarışına katıldı.

Yeni partiye Kol Yisrael Achim - Leshivion Hevrati - "Tüm İsrail - Kardeşler - Sosyal Eşitlik" deniyor. Partiye, Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanlığı'ndan kıdemli eski Knesset milletvekili Alali Adamso başkanlık ediyor.

Adamso, 1983'te Etiyopya'dan İsrail'e göç etti ve Tel Aviv Üniversitesi'nde ekonomi, siyaset bilimi ve kamu politikaları üzerine diploma aldı ve 2012-2013 arasında Likud Partisi'ne üye oldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net