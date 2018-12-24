İsrail seçimlerinin tarihi belli oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 9 Nisan 2019 tarihinde erken seçime gitme kararı aldı.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, 15:49
İsrail'de koalisyon partilerinin başkanları nisan ayının başında erken seçime gitme kararı aldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 9 Nisan 2019 tarihinde erken seçime gitme kararı aldı.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, 15:49