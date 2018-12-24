İsrail seçimlerinin tarihi belli oldu

İsrail'de koalisyon partilerinin başkanları nisan ayının başında erken seçime gitme kararı aldı.

İsrail seçimlerinin tarihi belli oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 9 Nisan 2019 tarihinde erken seçime gitme kararı aldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, 15:49
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