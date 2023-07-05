İsrail şehirlerinde Cenin baskını protesto edildi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin'deki saldırıları, Hayfa ve Tel Aviv şehirlerinde protesto edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kentinde İsrail güçlerinin Cenin'deki saldırılarına karşı "İşgal Karşıtı Blok" adlı sol görüşlü bir grup tarafından gösteri düzenledi.

Protestocular Filistin bayrağı açarak, İsrail'in Batı Şeria'daki işgaline ve ihlallerine karşı sloganlar attı.

İsrail polisi de konuyla ilgili açıklamasında, Hayfa'da eylem yapan göstericilerden "kamu barışını ihlal ettiği" gerekçesiyle bayrakların indirilmesinin istendiğini, bayrakları toplamaya çalışan polise saldırdıkları iddiasıyla 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başkent Tel Aviv'de de Cenin'deki saldırılar protesto edilirken, gösteri karşıtları protestoculara yumurta atarak sözlü sataşmada bulundu.

Göstericiler ise yaptıkları açıklamada "İsrail hükümetinin katliam sarmalından sorumlu olduğunu" vurguladı.

İsrail güçlerinin Cenin'de 2 gündür düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır 120 Filistinli yaralanmıştı.

Akşam saatlerinde İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çıktığı ve Cenin kentine yöneldiği görülmüştü.

İsrail ordu yetkilileri, birliklerinin çekilmeye başladığını doğrulamıştı.