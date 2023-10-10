İsrail: Tam taarruzza geçiyoruz, kısıtlama yok

İsrail Savunma Bakanı, Gazze'ye yönelik saldırılarında "Tam taarruza geçecekleri"ni açıkladı.

Ortadoğu 10.10.2023, 22:16 10.10.2023, 22:19
İsrail: Tam taarruzza geçiyoruz, kısıtlama yok

İsrail ile Hamas arasında patlak veren savaşta İsrail tarafı yeni bir safhaya geçtiğini açıkladı.

Yaklaşık 4 gündür Gazze'yi en ağır bombardımanlara tutan İsrail, şimdi kapsamlı taarruza geçtiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı, "Tam taarruza geçiyoruz. Bütün kısıtlamaları kaldırdık" dedi. 

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