İsrail: Tam taarruzza geçiyoruz, kısıtlama yok
İsrail Savunma Bakanı, Gazze'ye yönelik saldırılarında "Tam taarruza geçecekleri"ni açıkladı.
Ortadoğu 10.10.2023, 22:16 10.10.2023, 22:19
İsrail ile Hamas arasında patlak veren savaşta İsrail tarafı yeni bir safhaya geçtiğini açıkladı.
Yaklaşık 4 gündür Gazze'yi en ağır bombardımanlara tutan İsrail, şimdi kapsamlı taarruza geçtiğini duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı, "Tam taarruza geçiyoruz. Bütün kısıtlamaları kaldırdık" dedi.
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