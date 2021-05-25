İsrail uçağı 5 saat bekletildi
Suudi Arabistan, İsrail'den Dubai'ye uçmaya hazırlanan uçağa kalkış izni vermedi. 5 saat boyunca havalimanında bekletilen uçak daha sonra havalandı.
Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail uçuşlarına geçici olarak kapattı.
Ben-Gurion Havalimanı'ndan Dubai'ye gitmeye hazırlanan Israir Airlines şirketine ait uçağa, Suudi Arabistan hava sahası için izin çıkmadı.
5 SAAT BEKLEDİ
Bloomberg'ün haberine göre, uçak yaklaşık 5 saat beklemek zorunda kaldı.
Hava yolu şirketinin sözcüsü, gerekli izinlerin neden verilmediğini bilmediklerini söyledi.
İsrail’in Kanal 13 televizyonu, daha önce Suudi Arabistan’ın hava sahasını İsrail uçuşlarına kapattığını bildirmişti.
UÇUŞ İZNİ VERİLDİ
Riyad, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'in geçen yıl normalleşme kararının ardından BAE'ye giden uçaklara hava sahasını açmıştı.
Son olarak Jerusalem Post gazetesi, beklemek zorunda kalan İsrail uçağının kalkışına izin verildiğini aktardı.
Kaynak: En Son Haber