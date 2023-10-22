İsrail vahşetini eleştirince işinden oldu

Dünyanın en büyük teknoloji zirvesi olan Web Summit'in CEO'su Paddy Cosgrave, İsrail'le ilgili yaptığı açıklamalar sonrası Facebook, Google gibi katılımcıların zirveden çekilmesi nedeniyle istifaya zorlandı.

Cosgrave, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak geçtiğimiz hafta sosyal medyada, "Bir kez olsun doğru olanı yapan İrlanda hükümeti hariç, pek çok Batılı lider ve hükümetin söylem ve eylemleri karşısında şok oldum. Savaş suçları müttefikler tarafından işlense bile savaş suçudur ve ne oldukları ortaya konmalıdır" gönderisi paylaşmıştı.

Cosgrave'in bu ifadeleri bir dizi yatırımcı ve teknoloji kurucusunun tepkisine neden oldu. Cosgrave sonrasında özür dilese de pek çok yatırımcı ve şirket, zirveye katılmayacağını duyurdu. Alphabet'in sahibi olduğu Google ve Meta'nın yanı sıra Amazon, Intel, Siemens gibi pek çok şirket fuara gelme planlarını iptal ettiklerini açıklamıştı. İsrail haber sitesi Calcalist'in haberine göre, bir grup İsrailli yatırımcı da ortak bir bildiri yayınlayarak etkinliği boykot etme çağrısında bulundu.

YAYINLADIĞI ÖZÜR MESAJI DA İŞE YARAMADI

70 bin kişiye ev sahipliği yapacak etkinlikle ilgili tehditlerin ardından Cosgrave bir özür mesajı yayınladı. Cosgrave yaklaşık 600 kelimelik özür mesajında, " Hamas'ın eylemleri şeytani, iğrenç ve canavarca" dedi. Cosgrave, "Hamas'ın zulmüne yanıt olarak İsrail'i uluslararası hukukun sınırlarını aşmamaya" çağırdığını ancak sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Yayınlanan özür mesajına rağmen şirketler boykota devam edeceğini duyurunca Cosgrave'in istifa ettiği açıklandı. Organizatörler dün e-postayla yaptıkları açıklamada, Web Summit'in en kısa zamanda yeni bir CEO atayacağını ve 13 Kasım'da Lizbon'da başlayacak olan fuarın planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.

Cosgrave ise konu ile ilgili açıklamasında "Ne yazık ki kişisel yorumlarım etkinlikten, ekibimizden, sponsorlarımızdan, girişimlerimizden ve katılan insanlardan uzaklaşmamıza neden oldu. Sebep olduğum her türlü incinme için tekrar içtenlikle özür dilerim" dedi.