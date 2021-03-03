ABD ve İsrail'den harita provokasyonu

Yunanistan’da kısa zamanda 5 askeri üs/tesis kuran ABD ile askeri anlaşmalar yapan İsrail, şimdi de Türkiye’ye haritalı bir mesaj gönderdi. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Jonathan Shrier, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen iki fotoğrafın arka planında, Bozcaada ve Gökçeada’yı Yunanistan’a aitmiş gibi gösteren harita yer aldı.

Büyükelçi ziyaret sonrasında haritanın önünde çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabında paylaştı. Aynı mesajı İsrailli Bakan da kendi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. İsrailli Bakan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Bakanı Natasha Philides’le yaptığı görüşmeye ilişkin basın notunda da aynı harita önünde poz verdi.

ARALARINDAN SU SIZMIYOR

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz sosyal medyadan paylaştığı notta, “Kıbrıs Enerji Bakanı Natasha Philides’i ağırlamaktan mutluluk duydum. Bu, İsrail-Avrupa gaz boru hattının tanıtımını, ülkeler arasındaki elektrik sisteminin bağlantısını ve Afrodit Vichy gaz rezervuarları üzerinde bir anlaşmaya varma girişimini koordine etmeye devam etmek için mükemmel bir fırsattı. İsrail ve Kıbrıs arasında enerji alanında işbirliği hiç bu kadar iyi olmamıştı!” ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşımlar Yunan medyasında da büyük yankı uyandırdı. Yunan basını ve sosyal medya kullanıcıları arasında “Gökçeada, Bozcaada back to Greece?” soruları yayılmaya başladı. Ankara’nın bu konuda nasıl bir tutum takınacağı merak konusu.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 09:22