İsrail Yüksek Mahkemesinden Arap Balad Partisine seçime katılma izni

Yüksek Mahkeme, söz konusu kararıyla İsrail vatandaşı Filistinlilerin temsil edildiği Balad Partisinin genel seçimlere katılmasının önünü açtı.

Partiyi mahkemede savunan Adalah sivil toplum kuruluşu Genel Direktörü Hasan Caberin, yaptığı yazılı açıklamada, Balad'ın seçimlerden men edilmesi talebinin İsrail'deki sağcı bir partiden geldiğini hatırlattı.

Caberin, sağ partilerin İsrail'e karşı yürüttüğü bu "temelsiz girişimlerin" amacının Arap siyasi temsilcileri kışkırtma ve onları meşru siyasi alanın dışına itme amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, 29 Eylül'deki toplantısında 5'e karşı 9 oyla Balad Partisinin 1 Kasım'daki erken genel seçimlerden men edilmesine karar vermişti. Adalah sivil toplum kuruluşu, Balad Partisi adına 4 Ekim'de İsrail Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunmuştu.