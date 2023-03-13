İsrail zindanlarındaki en yaşlı Filistinli artık özgür

Filistinli tutsaklar arasında yaşça en büyük olan "Esirlerin şeyhi" lakaplı 83 yaşındaki Fuad eş-Şubeki, 17 yıllık hapisten sonra serbest kaldı.



İsrail'deki Askalan (Aşkelon) Hapishanesinden tahliye edilen Şubeki, ambulansla El Halil kentindeki Terkumiye askeri kontrol noktasına getirildi.

Şubeki'yi burada ailesi, Filistinli aktivistler ile yetkililer karşıladı.

Serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada Şubeki, "Allah'tan başka kimsemiz yok. Filistinli tutuklular daimi isyan halindeler. Onlar, yaşayan şehitlerdir." ifadelerini kullandı.

Şubeki ayrıca Filistinli tutukluların özgürlüğüne kavuşması için çalışma çağrısı yaptı.

Fetih Hareketi, Şubeki için Ramallah'ta sağlık kontrolünden geçirilmesi daha sonra eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın mezarının ziyaret edilmesinden oluşan bir program hazırladı.

İlerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda ihtiyaçlarını gidermek için hapishanedeki diğer mahkum arkadaşlarının desteğine muhtaç hale gelen Şubeki'nin kronik sağlık sorunları bulunuyor.

Fuad eş-Şubeki kimdir?

Gazze'de 1940 yılında doğan Şubeki, lisans eğitimini Mısır Kahire Üniversitesinde muhasebe bölümünde tamamladı.

Filistin Esirler Cemiyetine göre Şubeki, Filistin Emniyet Teşkilatında merkezi mali idareden sorumlu kişiydi ve Arafat'ın Arap ülkelerine gerçekleştirdiği yolculuklarda ona eşlik etti.

Şubeki, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'ndan iki yıl sonra Filistin'e döndü.

İsrail ordusu, 2002'de Filistinlilere askeri mühimmat taşıdığı iddiasıyla Kızıldeniz'de "Karine A" isimli gemiye düzenlediği operasyonun ardından Şubeki'yi bu silahların kaçırılmasından sorumlu kişi olmakla itham etti.

Bunun üzerine Şubeki 2002'de Filistin yönetimi tarafından tutuklanarak Eriha Hapishanesine gönderildi.

İsrail ise 14 Mart 2006'da söz konusu hapishaneye baskın düzenleyerek Şubeki ile aralarında Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin Genel Sekreteri Ahmed Sadat'ın da olduğu bazı mahkumları kaçırarak tutukladı.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan Şubeki'nin cezası daha sonra 17 yıla düşürüldü.