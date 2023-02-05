İsrail'deki Hristiyan toplum, fanatik bir Yahudinin tarihi kiliseye yaptığı saldırıyı kınadı

İsrail'deki Hristiyan toplumu temsil eden Kudüs Kutsal Şehir Muhafızlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Hristiyan topluma karşı işlenen suçlardaki artışın endişeyle takip edildiği belirtildi ve İsrail makamlarına dini azınlıkların korunması çağırısı yapıldı.

Fanatik Yahudilerin, birkaç hafta içinde Kudüs'te turistlere, kiliselere, Hristiyan mahalle ve mezarlara yönelik saldırıları artırdığı belirtilen açıklamada, Ermeni mahallesindeki bir manastırın duvarına "Hristiyanlara ölüm" gibi ırkçı ifadelerin yazıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "İsrail'deki Hristiyan topluma yönelik birbirini takip eden ve giderek artan ciddi nefret ve şiddet eylemlerini endişeyle takip ediyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'deki siyasi atmosferin dini azınlıklara olumsuz yansımalarının olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ayrımcılığın ve şiddetin kamuoyu nezdinde ve İsrail'in mevcut siyasi ortamında meşrulaştırılması, Hristiyan topluma karşı nefret ve şiddet eylemlerine dönüştürülmesi bir tesadüf değildir." denildi.

Açıklamada, Hristiyanların maruz kaldığı nefret suçları ve vandalizme vurgu yapılarak, "İsrail hükümeti ve kolluk kuvvetlerinin tüm toplulukların güvenliğini sağlamak, dini azınlıkların korunmasını garanti altına almak ve dini fanatizmi ortadan kaldırmak için kararlı davranmasını bekliyor ve talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Tarihi kiliseye saldırı

Sabah saatlerinde fanatik bir Yahudi, İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Hristiyanlık için kutsal Çile Yolu'nun (Via Dolorosa) ikinci durağı, Hazreti İsa'nın cezalandırıldığına inanılan Yargılama Kilisesi'ne saldırmıştı.

Kiliseye çantasında soktuğu çekiçle Hazreti İsa heykeline zarar veren fanatik Yahudi, kilise görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Saldırganı durduran güvenlik görevlisi Macid Rişık, bu kişiyi daha önce gördüğünü, onun fanatik bir Yahudi olduğunu söylemiş, İsrail polisi de saldırganı "ABD'li turist" olarak tanımlamıştı.