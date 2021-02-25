İsrail'den elçiliğini Kudüs'e taşıyan ülkelere Kovid-19 aşısı

İsrail yönetimi, geçen yıl perde arkası girişimlerle stokladığı Kovid-19 aşılarını, uluslararası alanda kendisine siyasi destek toplama amacıyla siyasi maşa olarak kullanmaya başladı. İsrail medyası, hükümetin ülkelere büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımaları karşılığında Kovid-19 aşısı vermeyi planladığını duyurdu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Honduras, yakın zamanda İsrail stoklarından 5 bin Kovid-19 aşısı alacak. Haberde, adını vermek istemeyen bir kaynağın Honduras’tan bir uçağın aşıları almak için yakında geleceğini, yine benzeri şekilde Guatemala ve Çekya’nın da bir miktar aşı alacağını ilettiği belirtildi. Aynı kaynak, Guatemala’nın ABD’den sonra büyükelçiliğini Kudüs’te açan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak Honduras ve Çekya’nın da benzeri adımları atacağı konusunda söz verdiklerini vurguladı.

NORMALLEŞME KARŞILIĞI TEDARİK

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, birkaç ülkenin Kovid-19 aşısına erişim için kendilerinden yardım istediği bildirildi. İsrail Ordu Radyosu’nda yapılan yayında ise adı verilmeyen bir ülkeye normalleşme karşılığında koronavirü aşısı tedariği sağlama niyetinde olduğunu belirtti.

GAYRİMEŞRU İŞ

Savunma Bakanı Benny Gantz ise Başbakan Binyamin Netanyahu’nun böyle bir adım atmasını “gayrimeşru bir iş” olarak niteledi. Gantz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gerçek şu ki Netanyahu, İsrail vatandaşlarının ödediği vergilerle alınan aşılar üzerinden hesapsız bir ticaret yapıyor belli ki kendisi bir devleti değil, bir krallığı yönettiğini sanıyor” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN KARARI

İşgalci İsrail yönetimi, uluslararası tepkinin ardından, Filistin yönetimine “binlerce doz” aşının paylaşılacağı açıklamasını yaptı. Ancak bu sevkiyatın İsrail’in aşılama programı sona erdiğinde yapılacağını belirtildi. Filistin yönetimi, İsrail’e salgın için kullanılmasına ihtiyaç duyduğu aşılara ulaşma noktasında engellediği suçlaması yöneltiyordu.

GAZZE’YE DAHLAN AŞISI

Aylardır Gazze’ye aşı girişine izin vermeyen işgalci yönetimin geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gönderilen 20 bin doz Sputnik V aşısının Mısır aracılığıyla Refah sınır kapısından abluka altındaki bölgeye girişine onay vermişti. Bu adım, aşıyı siyasete karıştırma ve Filistin başkanlık seçimlerinde BAE destekli Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan’a alan açma girişimi olduğu yorumu yapıldı.

Netanyahu Araplardan nefret ediyor

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili ve Arap Değişim Hareketi (Ta’al) lideri Ahmed et-Tıybi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ettiğini ve hayatı boyunca bu kişilere karşı ayrımcılık yaptığını belirtti. Netanyahu’nun partisi Likud milletvekili Fateen Mulla’nın İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlerde Netanyahu’ya destek vermesi için Filistin Kurtuluş Örgütü üyeleriyle temaslarda bulunduğu yönünde yerel basında çıkan haberleri değerlendiren Tıybi, “Bu çok tuhaf bir şey ama Netanyahu da tuhaf olabilir ve oy almak için her şeyi yapabilir” dedi. Netanyahu’nun son günlerde Araplara gülümserken diğer taraftan ırkçıları koalisyona getirdiğini söyleyen Tıybi, “Bu, gerçek Binyamin Netanyahu. Araplara gülümsemesinin tek amacı onların oyunu almak veya bu seçimlerde Arap seçmenlerimizin sandığa gitme oranını düşürmek” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 09:23