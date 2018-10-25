İsrail’in Suriye için bahanesi hazır

Merkezini Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'dan Kudüs'e taşıyan İsrail Ordu Radyosu'nun bugünkü ilk yayın konuğu olan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin Suriye veya diğer yerlerdeki operasyonlarına herhangi bir sınırlandırma getirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Liberman, Rusya'nın İsrail'den Suriye'deki operasyonları öncesinde bilgilendirme talep etmesine de tepki gösterdi.

Suriye'ye yönelik daha önce birçok defa hava saldırıları gerçekleştiren İsrail, bu saldırılardan dakikalar önce Rus yetkililere bilgi veriyordu.

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağının, 17 Eylül'de, Suriye ordusuna ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler ciddi biçimde gerilmişti.

Tarafların birbirlerini suçlamalarının ardından gerilim artmıştı.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde Suriye ordusuna ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye'nin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

