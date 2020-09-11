İsrail'le normalleşmeyi kınayamayan Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Filistinli uzmanlar, Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan toplantıda İsrail ile normalleşmeyi kınamayı reddeden Arap Birliğinin, bu tutumuyla Arap ülkelerine İsrail'le normalleşme için yeşil ışık yaktığı yorumunu yaptı.

Filistinli siyasi analist ve yazar Ömer el-Gul, Arap ülkelerinin Filistin davasından vazgeçtiğini, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme kararının egemenlik meselesi olduğunu öne sürerek, ilk defa İsrail'le normalleşmeyi kınayan açıklama yapmadıklarını belirtti.

Gul, "Mısır, 1979'da İsrail ile bir anlaşma imzalamaya karar verdiğinde tüm Araplar buna karşı çıktı. O zaman Filistin davasının merkezi olduğu ve onu olumsuz etkileyen her şeyin tüm Arap ulusal çıkarlarını etkilediği konusunda açık ve kararlı bir duruşa sahiptiler. Bugünse Arap ülkeleri, sefil bir tutum sergiledi ve Birlik hezimete uğradı." dedi.

Filistinli uzman, gelinen noktayı, "Arap Birliği, İsrail'le normalleşmeye yeşil ışık yakarak aşamalı olarak çökmeye ve enkaza dönüşmeye başladı." diye özetledi.

Gul, Arap Birliğinin Filistin davasına ilgisinin gerilemesine rağmen Filistin yönetiminin akıllıca hareket ederek, Arap ülkelerinin mümkün olduğunca Filistin'e yönelik birlik içerisinde tutum sergilemesi için çalıştığını söyledi.

"Bazı Arap ülkelerinin BAE'ye katılmaya hazırlandığı açık"



Filistinli siyasi analist Talal Avkel de aynı görüşü paylaşarak, "Son Arap Birliği toplantısı, Birliğin çöküşüne delalet ediyor. Eskiden Arap devletleri önemli meselelerde ortak bir duruş sergilerdi. Filistin davası hepsinin ortak tutum sergilediği bir meseleydi. Ancak artık Filistin konusunda büyük bir bölünme yaşanıyor." dedi.

Yakında diğer ülkelerin de BAE'nin yolundan gideceğini söyleyen Avkel, "Suudi Arabistan ve Bahreyn'in İsrail'e hava sahasını açması bunun bir işareti. Resmi olarak ilanı gecikse de bu bir normalleşmedir. Bazı Arap ülkelerinin BAE'ye katılmaya hazırlandığı açık." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki El-Halil Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Bilal eş-Şevbeki, Arap Birliğinde normalleşmeyi destekleyen ittifakın, reddedenlerden daha güçlü olduğunu ifade ederek, "Toplantının sonucu, İsrail'le normalleşmek isteyen Arap ülkelerinin iştahını kabarttı." değerlendirmesinde bulundu.

Şevbeki, "BAE-Bahreyn-Mısır koalisyonunun güçlü olduğu açık. Ancak toplantıda kınama ya da uyarı yerine İsrail'le normalleşmeye yeşil ışık yakılacağı beklenmiyordu." ifadelerini kullandı.

Filistin diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9 Eylül'de Dışişleri Bakanları düzeyindeki Arap Birliği toplantısı öncesi Filistin, İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir karar taslağı hazırlamış, ancak bazı ülkeler bu taslağı reddetmişti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta duyurduğu İsrail ile BAE arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirme anlaşmasının 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanması bekleniyor.

BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA





Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020, 17:22