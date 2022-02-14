İsrailli aşırı sağcı vekilin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki kışkırtıcı eylemi devam ediyor

Ben-Gvir, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerilimi tırmandıran eylemini sürdürüyor. Gece İsrail polisi tarafından Salim ailesinin evinin önündeki çadırdan uzaklaştırılan Ben-Gvir, sabah aynı noktaya geldi.

Likud Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Amir Ohana da sabah saatlerinde buraya gelerek Ben-Gvir'e katıldı.

Ohana, basına yaptığı açıklamada, Kamu Güvenliği Bakanı Omar Barlev'in radyoda "bir İsrail milletvekilinin şov yaptığı" beyanını duyması üzerine harekete geçtiğini belirterek, "Sakin kalmak istiyorsa, Tel Aviv'e gitsin. Eğer öyle sakin eylemler yapsaydık, İsrail'i kuramazdık." dedi.

İsrail'de "toprağında bulunan Yahudilerin egemenlik hakkı olacağını" savunan Ohana, Ben-Gvir'in eylemini doğru bulduğunu ve destek için geldiğini dile getirdi.

Ohana, Ben-Gvir'in bölgedeki eylemini değil Filistinlilerin burada gösteri yapmasını "kışkırtma" olarak değerlendirdi.

AA muhabirinin, Doğu Kudüs'ün uluslararası hukuka göre işgal altında kabul edildiğini hatırlatması üzerine Ohana, "Yahudilerin binlerce yıldır kutsal saydığı Kudüs'te işgalci sayılamayacağını" ileri sürdü.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde üç kuşaktır yaşadıkları evden mahkeme kararıyla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli ailenin durumunu değerlendiren Ohana, "mahkeme kararına saygı duyulması gerektiğini" savundu.

Polisi suçladı

Otzma Yehudit Partisi Milletvekili Ben-Gvir de Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran eylemine devam edeceğini açıkladı.

Ben-Gvir, gece saatlerinde polisin bu noktaya gelerek masalarını kaldırdığını, asistanını darbettiğini ve kendisini de ittiklerini söyledi.

İki saat hastanede tedavi gördükten sonra bu noktaya dönme kararı aldığını paylaşan Ben-Gvir, İsrail'de önceki Likud hükümetinin buradaki Yahudi yerleşimcileri "yalnız bıraktığını" savundu.

Ben-Gvir, Salim ailesinin üç kuşaktır yaşadığı evlerini "yasa dışı biçimde elde ettiklerini ve buradan çıkmaları gerektiğini" ileri sürdü.

"Dokunulmazlık kutsal ama şiddet taşkınlık"

Öte yandan, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Barlev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir milletvekili bir polis memuruna karşı el kaldırmadı. Dokunulmazlık kutsal ama şiddet taşkınlık." ifadelerine yer verdi.

Gerilimin yüksek olduğu bölgede İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor. Polisin bu noktaya ulaşmaya çalışan Filistinli grupları ses bombası kullanarak alandan uzaklaştırmaya çalıştığı bildirildi.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, dün sabah saatlerinde Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önünde çadır kurmuştu.

Ben-Gvir'e fanatik İsrailli yerleşimciler katılmış, bu eylemi protesto etmek isteyen bölgedeki Filistinlilerle arbede yaşanmıştı.

İsrail polisi, olayı protesto etmeye çalışan Filistinlilere ses bombası, TOMA, atlı polisler ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, gazdan etkilenenler de dahil olmak üzere ses bombası, darp ve plastik mermiden en az 31 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 6'sının hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail polisi, dünkü olaylarda 12 Filistinliyi gözaltına almıştı.