İsrailli bakan Ayelet Shaked nefret kustu

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, yine nefret dolu sözlere imza attı.

Cezayir, Fas ve Tunus halkının aptal olduğunu savunan Shaked, hepsinin ölmeyi sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Ayelet Shaked, benzer sözleri Filistinliler için de kullanmıştı.

Bakan Shaked, bu sözleri Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin özel toplantısında söyledi.

İsrailli bakana Müslüman dünyasından tepkiler art arda yükselirken, Arap Birliği'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Siyonist Bakan Shaked'in bu sözleri Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin özel toplantısında söylediği bildirildi.

Kaynak: Ajanslar