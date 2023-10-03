İsrailli bakandan provokatif çağrı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya istedikleri zaman "aralıksız" baskın yapabilmeleri ve burada ibadet edebilmeleri çağrısında bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, yakın zamanda İsrail parlamentosundaki sağcı milletvekillerine hitaben bir mektup kaleme aldı.

Ben-Gvir, güvenlik kabinesinin bir an önce toplanıp "Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya günün 24 saatinde aralıksız girebilmeleri ve burada ibadet etmeleri için karar almasını" talep etti.

Müslümanların ilk kıblesi ve üçüncü en kutsal mekanı olma özelliği taşıyan Mescid-i Aksa'ya, Yahudiler İsrail polisi denetiminde pazardan perşembeye kadar sabah ve öğlen belirli saatlerde baskın düzenliyor.

Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek.

Sukot Bayramı boyunca 2 bin kadar fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırıyor.

İSRAİL'DE HAHAMBAŞILIĞI MESCİD-İ AKSA BASKINLARINA İZİN VERMİYOR

İsrail'deki Hahambaşılığı fetvaları doğrultusunda, Yahudilerin çoğu Mescid-i Aksa'ya baskın eylemlerinden uzak duruyor.

Ancak radikal Yahudi bazı gruplar, Mescid-i Aksa'nın yerine "Heykel Dağı" (Tapınak Dağı) inşa etme çağrıları eşliğinde İsraillileri Mescid-i Aksa'da dini ritüeller yapma gerekçesiyle baskınlara teşvik ediyor.

Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor.

Mescid-i Aksa'yı 1994'ten beri himayesinde tutan Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin kutsal mekana girmesini baskın diye niteliyor.

Provokatif, ırkçı eylem ve söylemleriyle siyaset sahnesinde yükselen Ben-Gvir, yılbaşında bakanlık görevine gelmesinden itibaren üç kere Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

KOLLUK KUVVETLERİNDEN SORUMLU AŞIRI SAĞCI BEN-GVİR

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

İsrail siyasetinde Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

Geçmişinde "ırkçılığa tahrikten" hüküm giymiş Ben-Gvir'in kolluk kuvvetlerinden sorulu bakanlığa getirilmesi, İsrail içinde ve dışında tepkiyle karşılanmıştı.