İsrailli mevkidaşıyla görüşen bakan kovuldu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından açıklanan 368 no'lu kararnamede, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un açığa alınması ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı. Kararnamede Menguş ile ilgili soruşturmanın Libya Adalet Bakanı başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından yapılacağı kaydedildi.

MENGUŞ İTALYA'DA İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

LİBYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞME RESMİ DEĞİLDİ SAVUNMASI

Libya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmesinin resmi olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanlığının, başta Filistin sorunu olmak üzere, Arap ve İslam ülkelerinin meselelerine yönelik ulusal sabitlere tam bağlılığını teyit ettiği ve Filistin'in ebedi başkenti olarak Kudüs'e bağlılığını vurguladığı kaydedildi.

"Bu, kesin ve geri dönülemez bir kararlılıktır." denilen açıklamada, "Bu, Roma'da, İtalya Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında gerçekleşen, gayriresmi ve hazırlıksız bir toplantıdır. Herhangi bir tartışma, anlaşma veya istişare içermemiştir. Bakan daha ziyade Libya'nın Filistin meselesine yönelik sabitlerini açık ve net bir şekilde teyit etmiştir." ifadelerine yer verildi.

"KARDEŞ FİLİSTİN HALKINA KARŞI TUTUMUNUN SAĞLAM OLDUĞUNU TEYİT EDER"

Bakan Necla el-Menguş'un İsrail'in varlığını temsil eden herhangi bir tarafla herhangi bir toplantı yapmayı reddettiği ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin yaklaşımı doğrultusunda hala kararlı olduğunun teyit edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık, İbrani ve uluslararası basının aktardığı gibi olaya toplantı ve görüşme niteliği verme girişimlerini kategorik olarak reddediyor. Dışişleri Bakanlığı, siyonist oluşumla normalleşmeyi tamamen ve kesin olarak reddettiğini bir kez daha vurgular ve Filistin davasına ve kardeş Filistin halkına karşı tutumunun sağlam olduğunu bir kez daha teyit eder."

LİBYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ÖNÜNDE PROTESTO

Libya'nın başkenti Trablus'ta bir grup eylemci, Dışişleri Bakanlığı önünde toplanarak Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile İtalya'da görüşmesini protesto etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti aleyhine slogan atan eylemciler, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'tan Cohen ile görüşmesi nedeniyle hesap sorulmasını istedi.

Yerel medya, görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerinde Dışişleri Bakanlığı önünde silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Başkent Trablus'un yanı sıra, Misrata, Zaviye, Sabrata, Zliten, olmak üzere birçok kentte olaya tepki gösteren Libyalılar, yollarda lastikler yakarak, protestolar düzenledi. Bazı gösterilerde eylemciler, basın açıklaması yaptı.

MİSRATALILARDAN COHEN GÖRÜŞMESİNE TEPKİ

Başkent Trablus'un 200 kilometre doğusunda bulunan Misrata kentinde de bir grup, Menguş-Cohen görüşmesine tepki gösterdi.

Kentin merkezindeki Şehitler Anıtı'nın önünde gece geç saatlerde toplanan yüzlerce kişi, görüşmeyi protesto ederek, Menguş ile ilgili gerekenin yapılması talebinde bulundu.

Eylemciler, "Libya, davayı halkı satmaz, normalleşmeye hayır" şeklinde sloganlar attı.

LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA İSTEDİ

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile İtalya'daki görüşmesine ilişkin açıklama talep etti.

Libya resmi haber ajansı LANA'ya konuşan Başkanlık Konseyi Başkanlığı Resmi Sözcüsü Necva Vehibe, Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin Libya'nın dış politika sabiteleri ile örtüşmediğini kaydetti.

Libya'nın dış politikasının değişmez tutum ve prensiplerinin takibinin Başkanlık Konseyi'nde olduğunu hatırlatan Vehibe, hükümetten bahsi geçen görüşmenin detaylarının talep edildiğini ifade etti.

Vehibe, hükümetten görüşme nedeniyle gereken bütün yasal müeyyide ve adımların atılmasının da istendiğini kaydetti.

LİBYA İSRAİL'İ TANIMIYOR

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'da 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde, "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadeleri yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde, buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.

Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştüğünün duyurulmasının ardından, başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesi, Zaviye ve Beni Velid kentlerinde protestolar düzenlenmiş, Beni Velid'te İsrail bayrağı yakılmıştı.