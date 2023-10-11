İsrailli rehineler için Ankara devrede iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarda esir alınanlar için müzakere süreci yürüttüğü iddia edildi. Habertürk'te yer alan habere göre; Erdoğan'ın rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hamas, yüzlerce İsrail vatandaşını rehin aldığını belirtmişti. İşgalci İsrail güçleri de çok sayıda Hamas mensubunu rehine aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarda esir alınanlar için müzakere süreci yürüttüğü iddia edildi.

'Hamas'la müzakere süreci yürütülecek' iddiası

Habertürk'te yer alan habere göre; Ankara rehineler için Hamas'la müzakere süreci yürütüyor.

Erdoğan'ın bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.