İstihbarat itiraf etti: Savunma bakanının evine casus yerleştirilmesini engelleyemedik

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Bar, casusluk olayının ortaya çıkmasından sonra oluşturulan komisyon tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını açıkladı.

"Operasyonu çökertmeyi başardık ama engelleyemedik" diyen Bar, Şin Bet görevlisi iki müdürün siciline "dikkat" notu düşülmesi talimatı verdiğini aktardı. (Dikkat, uygunsuz davranış veya hatalı performans nedeniyle personelin siciline işlenen not.)

Bar, soruşturma komisyonunun, Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan Omri Goren Gorochovsky (37) için yapılan güvenlik inceleme sürecinde mesleki başarısızlıklar, bakan ve çevresini güvence altına almak için çalışan (izleme birimi ve Şin Bet'teki güvenlik biriminin yanı sıra Başbakanlık ve Savunma Bakanlığı tarafından korumadan sorumlu olanlar da dahil olmak üzere) tüm unsurların iş akışında boşluklar tespit edildiği sonucuna vardığını aktardı.

Olaydan derhal ders çıkarma süreci kapsamında koruması sağlanan herkese kapsamlı bir inceleme yapıldığını, güvenliği sağlamakla yükümlülerin yakın çevrelerinde araştırma ve teşhis işlemlerinin sıkılaştırıldığını kaydeden Bar, istihbarat servisi tarafından korunan kişiliklerin çevresine istihbarat ve operasyonel koruma çemberleri eklenmesi talimatı verdiğini ifade etti.

Bar, ayrıca, Şin Bet'in güvenliğini sağlamayı üstlendiği siyasi şahsiyetlerin çevresinde çalışan çeşitli meslekler için yapılan güvenlik tarama sürecini izlemek üzere koruma halkasına istihbarat unsurlarının eklenmesine karar verildiğini sözlerine ekledi.

İsrail basını 18 Kasım'da, Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan Omri Goren Gorochovsky (37) isimli kişinin, İran ile ilişkili olduğu ifade edilen hacker grubu Black Shadow'a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını duyurmuştu.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, basında çıkan haberlerin ardından söz konusu kişinin evdeki data güvenlik protokolü nedeniyle herhangi bir gizli bilgiye ulaşamadığını ve bunları hacker grubuna aktaramadığını duyurmuştu.