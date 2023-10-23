İsveç'in NATO talebi TBMM'ye sunuldu

NATO'ya girebilme konusunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç için yeni bir gelişme yaşandı.

İletişim Başkanlığı, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün imzalandığını açıkladı.

Başkanlık, duyurusunu şu cümlelerle devam ettirdi;

İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir.

TBMM Başkanlığı protokolü önce Dışişleri Komisyonu’na gönderecek.

Komisyon onayının ardından metin, TBMM Genel Kurulu’na gidecek. Buradaki onayın ardından Meclis süreci tamamlanmış olacak.

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD’ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO’nun 32. Üyesi olarak ittifaka katılacak.

Ne olmuştu?

Türkiye, güvenlik konusundaki endişeleri sebebiyle İsveç'in üyeliğine uzunca bir süre onaylamadı.

İsveç'teki terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasındaki en belirleyici sebeplerden biri. İsveç, Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etse de ülkede yaşanan PKK eylemleri bir süre gerilime neden oldu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçtiğimiz haftalarda İsveç basınına ülkesinin NATO başvurusu hakkında açıklamalarda bulundu.

NATO üyeliğine Türkiye'nin karar vereceğini belirten Kristersson, "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait, Türkiye kendi kararlarını kendi alır." dedi.