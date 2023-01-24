İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Yemen'de protesto edildi

Protesto gösterisi sırasında konuşan Saade Valisi Muhammed Cabir, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Cabir, "Bu eylem, Batılı ülkelerin İslam dini ve Müslümanların kutsal değerlerine karşı yürüttüğü kötü faaliyetlerin bir parçasıdır." dedi.

Yemen Ensarullah Hareketi de İsveç'te sözde bir politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığı kınayan Ensarullah Hareketi, provokatif eylemi "İslam ve Müslümanlara karşı düşmanlık" olarak nitelendirdi.

Ensarullah'tan yapılan açıklamada, "Batı'da İslami mekanlar ve değerlere karşı düşmanca eylemler, Batılı hükümetlerin ahlaki ve siyasi başarısızlığına işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsveç hükümetinin bu alçakça ve sorumsuz eylemin sonuçlarını kabul etmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İLKHA