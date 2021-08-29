İsveç'ten gelip yetimlerin saçlarını ördüler

Türk Kızılayın desteği ile İsveç merkezli For Children Smile isimli gönüllü ekibi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Türk Kızılayın yetimhanesine kalan 60 yetim kız çocuğunu saçlarını örerek sevindirdi.

For Children Smile ekibinin sorumlusu Emine Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü kuaförlerle İsveç'ten gelerek yetim çocuklara destekte bulunduklarını söyledi.

Projeye, İsveç’teki saygın kuaförlerin de destek verdiğini ifade den Taş,"İdlib'deki yetim çocukların saçlarını yıkıyor, kesiyor ve örüyoruz." dedi.

Taş, saç bakımları yapılan çocukları tokalarla süslediklerini belirtti.

Saçlarının örüldüğüne çok sevindiğini belirten minik Şahd Muhammed de "Türk Kızılay bizi çok mutlu etti. Türk insanını çok seviyorum. Bizim için yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum." dedi.

10 yaşındaki Muhammed el Atraş ise "Kampta berberimiz yok. Türkiye'yi seviyor ve teşekkür ediyoruz." diye konuştu.