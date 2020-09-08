İtalya Başbakanı Conte, Lübnan'da

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib ile Hükümet Sarayı'nda araya geldi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib ile Hükümet Sarayı'nda araya geldi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib ile Hükümet Sarayı'nda araya geldi.