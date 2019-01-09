Kabe'yi böcekler sardı

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde böcek istilası yaşandı. Kabe başşta olmak üzere şehrin her yerinde görülen böcekler için ekipler yoğun şekilde ilaçlama ve temizlik çalışmasına başladı.

Mekke Şehir Sekreteri Muhammed el Kuveyhis’i, çevre koruma ekiplerinin Mescid-i Haram’ın her tarafında yayılmış böceklerini yok etmek için çalışmaları başlattığını söyledi.

Alışılmadık ve daha önce hiç görülmemiş olan gelişme Pazartesi günü yaşandı. Mekke'de bazı işyerleri kapatıldı.

64 yaşındaki Abdulwhab Soror Ulusal , “Cumartesi gecesi Kutsal Camii'de dua ediyordum ve böcekler her yerdeydi, cami yalnızca bahçelerde değil, hatta Kabe'nin etrafında çekiyordu” dedi . “Hayatım boyunca Mekke'de yaşadım, daha önce böyle bir şeye asla tanık olmadım” dedi.

Karasal biyolojik çeşitliliğin bilimsel danışmanı ve yöneticisi olan Dr. Jacky Judas, bunun bir ilk olduğunu söyledi. Dr. Judas, "Bu türleri büyük sayılarla ilk kez görüyorum, insanların aynı şeyi söylemesine şaşırmadım," dedi. “Bu türleri bu büyük sayılarda hiç görmedim.”

Olayla ilgili en iyi tahmin, Arap Yarımadası'ndaki bazı insanların kuş yemi için böcek yetiştirmesi ve böceklerin yetiştirildikleri yerden kaçması ve yayılması olabilir.

Sebep ne olursa olsun, belediye ekip oluşturmak ve temizlik sürecine başlamak için yaklaşık 130 kişiyi görevlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Kabe'nin avlusu çevresinde ve caminin avlusundaki tüm tuvaletlerde, lağımların ve açık su kaynaklarının böceklerin üreme alanlarına odaklanıyoruz” dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2019, 09:38