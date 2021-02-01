Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi öldü

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevsa Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Cengelek bölgesinde askeri araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Faramarz, saldırıda 1 güvenlik görevlisiyle 1 sivilin öldüğünü, 1 askerin de yaralandığını belirtti.

Diğer yandan Kabil'in 4. Bölgesinde Barış Bakanı Özel Kalem Müdürü Hoşnud Nabizade'nin makam aracının bombalı saldırıya uğradığını ifade eden Faramarz, bu saldırıda ölüm vakasının bulunmadığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Başkent Kabil'de son zamanlarda suikast girişimlerinin artması dikkati çekiyor.

AA