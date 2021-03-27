Kahire'de bina çöktü: 8 ölü
Kahire'de 10 katlı bir binanın çöktü. Olayda 8 kişi öldü 29 kişi yaralandı.
Ortadoğu 27.03.2021, 12:37
Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.
Kaynak: AA
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