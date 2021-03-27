Kahire'de bina çöktü: 8 ölü

Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.