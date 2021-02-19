Keşmir'de 2 Hint polisi öldürüldü

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in Srinagar bölgesine bağlı Baghat Barzulla yerleşiminde bir pazar yerinde Hint polisine silahlı saldırı yapıldı.
Kaynakların belirttiğine göre, silahlı saldırıda Hint polisinden 1 kişi olay yerinde ölürken, ağır yaralanan diğer polis ise kaldırıldığı hastanede öldü.
Saldırı anına ait görüntüler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi:
Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırının sorumluluğunu Leşker-i Tayyibe ile bağlantısı olduğu ifade edilen 'Direniş Cephesi' isimli silahlı grup üstlendi.
Kaynak: Mepa NewsGüncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 15:55