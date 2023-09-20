Karabağ'da anlaşma sağlandı, operasyon durdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada anlaşmaya ilişkin şu maddeler yer aldı:

- Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı birlikleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakıyor, savaş mevzilerini ve istihkamlarını terk ederek tamamen silahsızlandırılıyor. Ermenistan silahlı birlikleri Azerbaycan topraklarından çekiliyor, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshediliyor.

- Paralel olarak tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor.

- Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus Barış Gücü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada ise yarın Yevlah şehrinde Karabağ'daki Ermeni nüfusunun temsilcileri ile yeninden entegrasyon konularının müzakere edileceği toplantı yapılacağı bildirildi.

PAŞİNYAN'DAN ERMENİSTAN İSMİNİN KULLANILMASINA TEPKİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da askeri gerginliğin devam etmeyeceğini umduklarını belirterek "Yaşananları not ediyoruz, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu konuda söyleyeceklerimiz varsa mutlaka paylaşacağız." dedi.

Paşinyan'ın, Ermenistan'daki televizyon kanallarında yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bırakmasıyla sonuçlanan Azerbaycan ordusunun bölgedeki yerel antiterör faaliyetlerini değerlendirdi. Azerbaycan ile Rus Barış Gücü aracılığıyla Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcileri ile varılan anlaşmayı gördüklerini anlatan Paşinyan, Ermenistan'ın anlaşmanın oluşturulmasına yönelik süreçte hiçbir şekilde yer almadığını belirterek anlaşmada Ermenistan isminin yer almasına tepki gösterdi.



"Paşinyan, "Yaşananları not ediyoruz, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu konuda söyleyeceklerimiz varsa mutlaka paylaşacağız." diye konuştu. Bölgedeki çatışmaların yoğunluğunda azalma olduğunu ifade eden Paşinyan, "Ancak tümüyle bitmedi. Askeri durumdaki tırmanmanın devam etmeyeceğini umuyoruz." dedi.

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenilerin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden oldu. Bölgedeki silahlı gruplar son günlerde Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve sabotaj girişimleri, silahlı saldırılar gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.Azerbaycan'ın bölgedeki sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli- Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyondaki 2 kişinin hayatını kaybetmesi, olay yerine giden polis aracındaki 4 polisin de yine mayın nedeniyle şehit olması üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla 19 Eylül'de lokal antiterör operasyonu başlatmıştı.

Operasyonda ağır kayıplar veren Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda silah bırakmayı ve bölgenin silahsızlandırılmasını kabul etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da antiterör operasyonunun durdurulduğunu açıkladı.