Karadavi'nin kızı ile damadının gözaltı süresi 14'üncü kez uzatıldı

Mısır'da, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ula el-Karadavi ile muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden damadı Husam Halef'in gözaltı süresi 45 gün daha uzatıldı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Giza Ceza Mahkemesi, "terör örgütüne mensup olmak" suçunun da isnat edildiği Karadavi'nin kızı ile damadının gözaltı sürelerini 14'üncü kez 45 gün daha uzattı.

Karadavi ailesi, Mısır hükümetine, kızları Ula ile damatları Husam Halef'in koşulsuz olarak derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı, Ula'nın sağlık kontrolü ve tedavi için hastaneye nakledilmesi gerektiğini belirtti.

Ula Karadavi ve eşi Husam Halef, 30 Haziran 2017'de gözaltına alınmıştı. Mısır yönetimi, 17 Ağustos 2017'de "İhvan mensubu" oldukları gerekçesiyle aralarında Ula el-Karadavi'nin de bulunduğu Yusuf el-Karadavi'nin 6 çocuğunun mal varlığına el koymuştu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Ula Karadavi ve eşinin serbest bırakılması talebinde bulunmuştu.