Kaşıkçı cinayetinde Dahlan kırılma noktası

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e bağlı çalışan Filistin asıllı Muhammed Dahlan'ın, Suudi Veliaht Prens'in şerefine Dubai'de düzenlenen yat partisine davet edilerek burada Kaşıkçı cinayeti için hazırlanan yeni senaryonun ana oyuncusu olma teklifi aldığı kabul etmeyince de dayak yediği iddia edildi..

Yeni Şafak'ın konuştuğu Suud ve Filistinli kaynaklar, Muhammed bin Zayed ile Muhammed bin Selman'ın, Dahlan'a "Kaşıkçı cinayetini planlayan ve planı uygulayan kişi olarak seni ilan etmeye hazırlanıyoruz" dediğini, Dahlan'ın ise Prens'i temize çıkarmak için cinayetin tüm faturasının kendisine kesilmesini kabul etmediğini kaydetti. Kaynaklara göre Dahlan, gergin geçen görüşme sonrası Dubai'deki bir ekip tarafından feci şekilde dövüldü ve boynu kırıldı.

İsrail tarafından yıllar önce devşirilen ve BAE Prensi bin Zayed'in desteğiyle Ortadoğu'daki birçok kirli plan için kullanılan Muhammed Dahlan, yat partisindeki arbedenin hemen ardından Dubai'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası Dahlan'a yakın isimler, onun 'yaşanan bir kaza sebebiyle' tedavi altına alındığını duyurdu. Bu açıklamanın birkaç saat sonra yayından kaldırılması dikkat çekti. Konuya ilişkin Yeni Şafak'a bilgi veren Suudi bir kaynak, Dahlan'ın boynunun kırık olduğunu ve hastanede olağanüstü koruma altında tutulduğunu belirtti. Aynı kaynak, Dahlan'ın kimseyle görüştürülmediğini ve önümüzdeki günlerde bu konuda şok gelişmeler yaşanabileceğini ileri sürdü.