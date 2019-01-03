Kaşıkçı davasında ilk etap: 5 suçlunun idamı istendi

Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı davasının ilki görülmeye başlandı.

11 suçlunun bulunduğu davada savcı şüphelilerden 5'i için idam cezası istedi.

Haber Suudi Arabistan resmi haber ajansından duyuruldu

Suudi Arabistan vatandaşı washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Başsavcılık, Türkiye'ye Kaşıkçı cinayetindeki kesin delilleri paylaşması için 2 adli nota gönderildiğini ancak Türk tarafının bu notalara herhangi bir cevap vermediğini kaydetti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2019, 13:09