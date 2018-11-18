Kaşıkçı'nın özel hayatı da cinayeti kadar karışık

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın özel hayatı ile ilgili yeni görüntüler ve iddialar ortaya çıktı.

Washington Post gazetesi Kaşıkçı İstanbul'da Hatice Cengiz'le evlenmek için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na evlilik belgelerine gitmeden bir kaç ay önce Mısırlı bir kadınla evlendiği, ancak evliliğini ailesi ve nişanlısından gizli tuttuğu iddiasını ortaya attı.

Washington Post’ta yer alan habere göre, Mısırlı bir kadın bu yıl içerisinde Kaşıkçı ile dini bir törenle evlendiğini öne sürdü. Güvenliği ve işiyle ilgili endişeleri nedeniyle sadece isminin ilk harfini ve soyismini veren H. Atr isimli kadın, Kaşıkçı ile olan ‘evliliğini’ bir Müslümanın eşi olarak tanınmak ve tüm haklarını almak istediği için açıkladığını söyledi.

Mısırlı bir kadın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yle bu yıl ABD'de gizli bir törenle evlendiğini söyleyerek 'Ortadoğu'nun bir ülkesindeki evliliğini ispatlayan belgeleri Türkiye ve Suudi Arabistan konsolosluklarına teslim ettiğini' ileri sürdü.

Şahitler ve fotoğraflar var

Gazete, kadının Kaşıkçı'yla olan mesajlarını, düğünde çekilen fotoğrafların da kendilerine gönderildiğini açıkladı. Ayrıca Kaşıkçı'nın eski bir dostu, evliliğe şahitlik ettiğini aktardı ancak yine güvenlik gerekçesiyle kimliğinin açıklanmasını istemedi.

Atr ile Kaşıkçı'nın nikahını kıydığı söylenen Virginia'daki Amerikan Açık Üniversitesi'ndeki İslam Çalışmaları Profesörü Enver Hacac, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Gazete, Atr, kendi iddialarını ispatladığı durumunda, Suudi hükümetinin Kaşıkçı ailesinin verdiği tazminatın bir kısmını alabileceğini de yazdı.